Фотокореспондента «Сегодня» побили на мітингу БЮТ

Вчора, 26 серпня, в Одесі близько 22.30 було побито фотокореспондента одеської редакції «Сегодня» Олександра ЛЕСІКА.

Як повідомляє газета «Сегодня», О.ЛЕСІК за завданням редакції робив фоторепортаж з мітингу лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО. Мітинг проходив на стадіоні «Спартак» в Одесі.

Хвилин через десять після закінчення мітингу, фотограф побачив групу людей, які вантажили партійні прапори і намети з логотипами «БЮТ» в машину «швидкої допомоги» з написом «Реанімація» з держномером ВН 3967 АН. Як тільки журналіст спробував відзняти все це на камеру, до нього підійшло четверо чоловіків і одна дівчина. Представившись Іриною, дівчина повідомила, що працює в партійній організації БЮТ в Київському районі Одеси. Вона стала вимагали припинити зйомку і негайно знищити всі фотографії. Фотокореспондент «Сегодня» відмовився це робити, зазначивши, що згідно з законом, як журналіст, має право знімати подібні мітинги і все, що на них відбувається.

Пізніше до О.ЛЕСІКА підбіг водій «швидкої», двоє людей в медичних халатах і ще двоє в білих футболках БЮТу. Як стверджує газета, фотокореспонденту почали виламувати руки, намагаючись зняти з нього фотокамеру. О.ЛЕСІКА повалили на землю і стали бити ногами і руками.

Фотокореспондента, що недавно пережив інсульт, врятували випадкові перехожі. Вони відігнали нападаючих і допомогли О.ЛЕСІКУ дістатися до найближчого відділення міліції.

Вчора Приморський РВВС Одеси зареєстрував заяву за фактом хуліганських дій проти співробітника газети «Сегодня». О.ЛЕСІК також додав до заяви медичну довідку про побої.

Редакція газети «Сегодня» вимагає від правоохоронних органів вжити всі необхідні заходи для покарання винних в побитті свого фотокореспондента. «Крім того, ми чекаємо офіційних пояснень від Блоку Юлії Тимошенко щодо дій його активістів», - заявляє газета «Сегодня».

Газета також повідомляє, що після заяви про намір подати до суду на одного з лідерів Блоку Юлії Тимошенко Олександра ТУРЧИНОВА, на адресу редакції неодноразово лунали погрози, а в середу в редакцію подзвонив невідомий і повідомив про замінування будівлі, через що роботу редакції було паралізовано на декілька годин.