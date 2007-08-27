СБУ розсекретила документи про політичні репресії в Україні

Сьогодні в Києві СБУ презентувала книгу «Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні у документах ГПУ – НКВС» та представило розсекречені документи про політичні репресії в Україні за часів радянської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна презентація відбулася у приміщенні СБУ в рамках засідання круглого столу, участь в якому взяли вчені-історики, правознавці, представники неурядових організацій, українських організацій за кордоном тощо.

Виступаючи перед учасниками заходу тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що сьогодні жодних таємниць, замовчувань та викривлень у питаннях, що стосуються політичних репресій, не може бути.

«Українська спецслужба розкриває для української громадськості та світової спільноти усі наявні у неї архівні матеріали з цієї тематики і закликає до співпраці дослідників, істориків, усіх небайдужих громадян», - сказав він.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, за попередніми даними органами НКВС на території України у 1937-38 роках було заарештовано 279 тис. 126 осіб. Від загальної кількості заарештованих протягом лише 1937 року українці становили 53%, поляки – 18,8%, німці – 10,2%, росіяни – 8%, євреї – 2,5%.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, при підготовці видання співробітники СБУ опрацювали 1314 томів оперативно-статистичної звітності органів держбезпеки про репресії. Наразі триває робота з вивчення майже 500 тис. кримінальних справ.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що репресії тих років «то була спланована масова кампанія, спланований злочин проти людства». За його словами, українська спецслужба відповідає тільки за свої архіви, «ми говоримо абсолютну правду».

У контексті зазначеного В.НАЛИВАЙЧЕНКО додав, що Служба безпеки надіслала офіційні запити до своїх колег у Російську Федерацію та Казахстан. З Казахстану українська спецслужба вже отримала списки українців, які були переселені до цієї країни. Що стосується центрального архіву РФ, то наразі найближчим часом СБУ планує провести переговори зі своїми російськими колегами з приводу отримання від них відповідних документів. «Тому що наші архіви свідчать про частину цієї трагедії», - додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.