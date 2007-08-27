У Дніпропетровську відкрито правовий центр інформування виборців

Сьогодні у приміщенні громадської приймальні Дніпропетровської обласної ради відкрито правовий центр інформування громадян щодо позачергових виборів до Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Дніпропетровської облради, створення центру викликане відсутністю у жителів регіону досвіду участі у позачергових виборах.

Центр відкрито за спільним розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації Надії ДЄЄВОЇ та голови обласної ради Юрія ВІЛКУЛА.

Як йдеться у повідомленні, до дня голосування, 30 вересня, фахівці юридичних служб обласної ради, облдержадміністрації та обласного управління юстиції надаватимуть у правовому центрі консультативну допомогу дніпропетровцям з різних питань виборчого процесу: інформуватимуть населення про розміщення окружних та дільничних виборчих комісій, формування територіальних виборчих округів.. Також центр сприятиме забезпеченню необхідних умов для реалізації виборчого права громадян з обмеженими фізичними можливостями.

Посилаючись на голову Дніпропетровської обласної ради Ю.ВІЛКУЛА, прес-служба наголошує, що правовий центр інформування громадян з питань здійснення виборчого процесу не проводитиме політичної агітації та не надаватиме жодних агітаційних матеріалів, а отримана тут інформація буде об’єктивною і кваліфікованою.

Відповіді на запитання у зручному режимі також можна отримати, скориставшись послугою “гарячої” телефонної лінії центру за номером 742-85-24.

Аналогічні центри найближчим часом будуть відкриті в усіх містах і районах Дніпропетровської області.