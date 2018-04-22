Діалог Міністерства юстиції з громадськістю неминучий

Шановний пане Міністре!

Користуючись правом відповіді на пряме звернення до керівництва Міжнародного фонду “Відродження” (МФВ) у відповіді прес-секретаря Міністра юстиції України Л.Ільченко на критичний коментар директора програми МФВ Р.Романова в Інтернет - виданні “Українська правда”, звертаємося до Вас безпосередньо, принагідно засвідчуючи Вам свою повагу. Фонд надає велике значення співпраці із Міністерством юстиції України, яка триває вже протягом багатьох років і охоплює низку напрямків. Одним із дуже важливих серед них є сприяння побудові в нашій країні ефективної системи надання безоплатної правової допомоги.

Публічна дискусія в “Українській правді”, започаткована Романом Романовим, була спричинена офіційним повідомленням Міністерства юстиції України, зміст якого ставив під сумнів діяльність із реформування системи безоплатної правової допомоги і давав суспільству викривлене уявлення про масштаб існуючих проблем. МФВ залучив велику кількість українських та міжнародних партнерів, продовжує витрачати значні ресурси для того, щоб зацікавлені суб’єкти, перш за все Міністерство юстиції України, набули належного досвіду при створенні нової ефективної системи безоплатної правової допомоги, особливо у кримінальних справах, - правової допомоги, яка би відповідала міжнародним стандартам та потребам українського суспільства.

Водночас, публічний і, безумовно, критичний характер обговорення є наслідком відсутності сталого діалогу, системної співпраці між Міністерством юстиції України та недержавними організаціями. Так, не проводяться регулярні засідання громадської ради при Міністерстві юстиції України. За весь час Вашого перебування на посаді Міністра не відбулося жодного засідання Ради з координації реформи безоплатної правової допомоги, створеної за наказом Міністра юстиції. Розроблений Міністерством юстиції України проект Закону “Про безоплатну правову допомогу”, який за наявною у нас інформацією вже поданий до Кабінету міністрів України, попередньо не обговорювався із зацікавленими недержавними організаціями.

На нашу думку, крім загрози правам тих численних громадян України, які можуть не отримати кваліфікованої допомоги адвоката, відсутність послідовності у здійсненні Міністерством та Урядом України державної політики у сфері правових реформ становить найбільшу загрозу для міжнародного, європейського, іміджу України.

МФВ сподівається на Ваше розуміння нашої стурбованості таким станом співпраці, який не можна вважати задовільним. У зв’язку із цим, пропонуємо Вам розглянути можливість реалізації заходів, які, на наше переконання, усунуть існуючі непорозуміння, відновлять ефективну співпрацю між Міністерством юстиції України і МФВ та іншими українськими та міжнародними недержавними організаціями.

Відновлення діяльності дорадчих органів, утворених при Міністерстві юстиції України.

На одному із найближчих засідань Ради з координації реформи безоплатної правової допомоги, розглянути стан реалізації заходів щодо формування системи безоплатної правової допомоги, в тому числі діяльність пілотних проектів у м.Харків, м.Біла Церква, м.Хмельницький, погодити план подальших заходів, розглянути ключові положення відповідного проекту закону.

Восени 2007 року спільно провести міжнародну конференцію з питань безоплатної правової допомоги за участі експертів та представників відповідних органів юстиції країн, де діє ефективна система безоплатної правової допомоги, або відбувається масштабна реформа (зокрема, Нідерланди, Сполучене Королівство, Ізраїль, Литва, Грузія, Молдова, Киргизстан).

В разі підтримки пропонованих заходів, програма “Верховенства права” МФВ, якою керує відомий в Україні, авторитетний серед європейських фахівців у галузі прав людини та в ближньому зарубіжжі Роман Романов, разом із нашими партнерами (Правова Ініціатива Відкритого Суспільства, Фонд Віктора Пінчука, Спілка адвокатів України, Асоціація правників України, Центр політико-правових реформ, Харківська правозахисна група тощо), готові надати Міністерству юстиції України усю необхідну допомогу для їх ефективної реалізації.

Євген Бистрицький, Виконавчий директор МФВ