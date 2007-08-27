ЦВК може ухвалити новий порядок голосування дома найближчим часом

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА прогнозує, що найближчим часом ЦВК встановить новий порядок голосування вдома.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи рішення двох судових інстанцій, які визнали незаконною постанову ЦВК з цього приводу.

Зокрема, А.МАГЕРА прогнозує, що наприкінці цього тижня, максимум, - на початку наступного ЦВК затвердить нову форму заяви виборця, який виявить бажання голосувати вдома, а також роз’яснення щодо здійснення контролю дільничною виборчою комісією за процесом подання таких заяв.

А.МАГЕРА наголосив, що під час розгляду першої постанови з цього приводу мова не йшла про те, що виборцям необхідно буде подавати будь-які інші документи, які підтверджують неможливість прийти на дільницю самостійно. «Виходячи зі змісту постанови як Окружного адміністративного суду м. Києва, так і постанови Вищого адміністративного суду, хотів би зазначити, що ЦВК повинна фактично дати роз’яснення щодо здійснення контролю дільничними виборчими комісіями», - сказав А.МАГЕРА.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК постановою від 13 серпня передбачила, що особам, які бажають голосувати вдома, достатньо надати просту заяву.

20 серпня Окружний адміністративний суд Києва зобов`язав ЦВК прийняти постанову, у якій мають бути затверджені обов`язкові вимоги до заяв про голосування вдома, а також визначити процедуру перевірки інформації в них.

22 серпня Центральна виборча комісія направила до Вищого апеляційного суду скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва.

25 серпня Вищий адміністративний суд підтвердив рішення окружного адміністративного суду Києва щодо затвердження порядку голосування вдома. Згідно з рішенням суду, відтепер кожна заява виборця щодо голосування вдома має перевірятися відповідною дільничною виборчою комісією, в той час як суд першої інстанції виніс рішення щодо засвідчення такої заяви нотаріусом.

За словами представника БЮТ у суді Володимира ПИЛИПЕНКА, "суд вважає за необхідне, щоб виборці нічого не посвідчували, але всі факти щодо них повинні з`ясовувати дільничні комісії", і “саме на ці комісії покладається відповідальність за можливу фальсифікацію”.

Суд зобов’язав ЦВК ще раз прийняти відповідну постанову зі змінами, а також роз’яснити ДВК функції контролю за заявами.

Рішення Вищого адміністративного суду є остаточним і оскарженню не підлягає.