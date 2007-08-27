Рідновіри просять покарати винних у побитті біля Історичного музею в Києві

Представники релігійного центру об’єднання Рідновірів України просять правоохоронні органи встановити та покарати осіб, винних у побитті представників цієї організації 19 серпня біля язичницького жертовника, розташованого поблизу Історичного музею в Києві.

Відповідне звернення сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднила голова згаданого центру Галина ЛОЗКО.

У свою чергу, присутній на прес-конференції один із прихильників цієї религійної течії Іван ТЕРНОВИЙ, розповів, що інцидент стався 19 серпня перед початком богослужіння біля язичницького жертовника, що знаходиться у безпосередній близькості від каплиці Української православної церкви московського патріархату.

За словами І.ТЕРНОВОГО, образи та погрози на адресу прихильнків язичницьких обрядів лунали від прихожан-християн та окремих священнослужителів каплиці і раніше. Втім, як зазначив він, у згаданий день з каплиці вийшла група людей в кількості 12-15 осіб, одягнених у камуфляж і почала бити битами та іншими предметами представників Рідновіри, завдавши окремим з них серйозних тілесних ушкоджень, в тому числі - і з застосуванням пістолета для відстрілу гумових куль.

Як наголосив І.ТЕРНОВИЙ, побиття людей не припинилося і після прибуття на місце інциденту міліції. Більше того, зауважив він, жодного з нападників міліцією затримано не було. Натомість було затримано та потім звинувачено в організації безчинств одного з прихильників язичницької релігійної течії Артема БРЕЗГІНА, який під час інциденту отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За словами Г.ЛОЗКО, "у нас не виникає сумніву, щодо організації цього злочину". "Ми вважаємо ці дії цілеспрямованою провокацією з метою розпалювання міжконфесійної та національної ворожнечі!" - підкреслила вона.