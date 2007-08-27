Засідання по справі Гладчука у Солом`янському суді

30 серпня о 9.30 у Солом’янському райсуді Києва відбудеться засідання за скаргою адвоката Олега Мусиєнка на користь політв`язня, парламентського журналіста, редактора інтернет-видання Sprotiv.org, головного редактора газети «Молодіжні Хроніки», глави об`єднання «Молодь - надія України» Вадима Гладчука на постанову про порушення слідчим Іваном Дьордяєм кримінальної справи №09-11982 від 1 серпня 2007р.(вул. полковника Шутова, 1 кабінет №15). Телефон: 8-067-2498537.

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