На Чернігівщині пройшла школа з прав людини для білоруських активістів

В передмісті Чернігова пройшла школа «Проведення громадських кампаній і практичний захист прав людини», участь у якій прийняли більше 20 молодих представників білоруського громадянського суспільства, а також представники українських недержавних організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник програм Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Тухан ЕДІЄВ.

За його словами, цей захід відбувся в рамках спільного проекту Чернігівського громадського комітету захисту прав людини та Білоруського Гельсінського Комітету. Його метою є сприяння демократичним процесам і зміцненню громадянського суспільства в Білорусі через сприяння дотриманню свободи асоціацій і посилення білоруських НДО в сфері ефективного впливу на суспільну й місцеву політику, підтримка участі місцевих громадських активістів у політиці та процесах прийняття рішень на національному й місцевому рівнях, а також в сприянні дотриманню прав людини.

Серед тем, які розглядалися в рамках школи: права людини, демократія, свобода асоціацій і зборів, дії недержавних організацій на захист суспільних інтересів, досвід розвитку демократії та прав людини в Україні тощо.

Враховуючи спрямованість школи на максимальне залучення українських фахівців, що мають практичний досвід у розбудові громадянського суспільства, у якості викладачів школи виступили виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ, директор інституту «Республіка» Володимир ЧЕМЕРИС, активісти громадянської мережі «ОПОРА Олександр ЛОМАКО та Тетяна ПЕКУР.

Як повідомляє Т. ЕДІЄВ, найбільшу зацікавленість учасників школи викликала програма відвідин місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування. Білоруська молодь отримала можливість ознайомитися з роботою Чернігівської міської ради, Апеляційного суду Чернігівської області та Громадської ради з прав людини Управління МВС України в Чернігівській області.

Даний захід є першим у трирічному проекті, який передбачає сприяння розвитку громадянського суспільства в Білорусі та розвиток співробітництва третього сектору цієї країни з представниками українських НУО.