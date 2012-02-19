Улюблену телеведучу Каддафі вбили в тюремній камері

Відому в Лівії журналістку і телеведучу Галю аль-Місрату, що користувалася величезною популярністю в роки правління Муамара Каддафі, було убито в тюремній камері в столиці країни Тріполі, повідомляє телеканал «Аль-Арабія».

Як повідомили знайомі тележурналістки, Галю вбили через прихильне до неї ставлення Каддафі та її категоричне неприйняття нової влади. Журналістка різко критикувала повстанців і обіцяла помститися за убитого полковника.

Особливо яскравою була поява аль-Місрати в телеефірі Libiyah TV в серпні минулого року, коли сили повстанців обступили Тріполі. Ведуча зі зброєю в руках присягнулася «вбити будь-кого, хто спробує захопити телебачення, або померти самій».

Галя аль-Місрата в останній раз з`явилася перед телекамерами 30 грудня минулого року. У кадрі вона мовчала і тримала листок із зазначенням дати. Багато глядачів тоді говорили, що аль-Місраті відрізали язик. Після цього журналістка зникла, і ніхто не знав, де вона знаходиться, до останніх днів, коли надійшла інформація про її вбивство в тюремній камері.

Офіційна лівійська влада поки ніяк не коментує цю інформацію.

Галя аль-Місрата народилася в Тріполі. Вона була відомим у країні літератором, журналістом, фахівцем у галузі міжнародного права. Вела активне громадське життя, була членом багатьох панафриканських правозахисних організацій. Опублікувала кілька літературних творів, у тому числі збірку оповідань «У Місяця інше обличчя» (2007 рік), писала аналітичні статті для лівійських ЗМІ.

Останнім часом з Лівії неодноразово надходила інформація про знущання і тортури у в`язницях над прихильниками загиблого лівійського вождя, а також про вбивства людей, хто так чи інакше був пов`язаний з колишнім режимом.

Дзеркало тижня