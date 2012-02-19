Українець відсудив за тортури в міліції 450 тисяч

Харків`янин В`ячеслав Савін виграв судову тяжбу проти України. В Європейському суді колишній моряк довів, що став інвалідом після допиту.

Історія В`ячеслава почалася ще 18 жовтня 1999 року, коли він відправився до Дзержинського міськвідділу міліції. Його запросили в якості свідка у справі про шахрайство, але замість того щоб брати свідчення, зв`язали руки почали по-звірячому бити, вибиваючи зізнання у скоєнні злочину.

«Троє правоохоронців били по голові, катування тривали цілу добу», - згадує В`ячеслав.

Однак навіть під тортурами він не підписав зізнання у скоєнні злочину. Вже на наступний ранок відправився в прокуратуру, щоб покарати кривдників. Після візиту в РВ медики зафіксували у нього множинні травми голови. Спортсмен і колишній моряк відразу перетворився на інваліда, втративши працездатність в 27 років. «Після катувань у мене в мозку утворилася гематома, яка переросла в пухлину, щороку я проходжу лікування, через другу групу інвалідності, яку призначили довічно, не можу влаштуватися на роботу», - говорить В`ячеслав.

Справа про катування в міліції прокуратура розслідувала довгих 10 років, і лише в 2009-му кримінальну справу проти правоохоронців передали в суд, однак покарати винних за сваволю не вдалося. «Справа в тому, що закінчився термін позовної давності, тому винний уник покарання», - сказав нам адвокат позивача Андрій Крістенко.

«Більше всього бив і знущався наді мною лейтенант Віталій Корнєєв, проти якого ми подали цивільний позов. За цей час він зробив кар`єру, отримав погони підполковника і працює в облуправлінні міліції », - каже Савін.

Не знайшовши справедливості в українських судах, В`ячеслав подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Свою правоту в Страсбурзі він відстоював майже 5 років - пише "Сегодня".

16 січня Європейський суд поставив крапку в справі, присудивши колишньому моряку рекордну компенсацію - майже 450 000 грн. «Суд задовольнив наші вимоги в повному обсязі. Представники Україні можуть оскаржити це рішення у Верховній палаті, але я практично впевнений, що їм відмовлять і через три місяці це рішення набуде законної сили і Савіну виплатять компенсацію », - говорить Андрій Крістенко.