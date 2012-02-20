Сомалійські біженці припинили голодування

Вихідці із Сомалі, які перебувають у Пунктах тимчасового перебування іноземців, у п’ятницю, 17 лютого, вирішили припинити голодування , яке тривало близько 6 тижнів.

Про це йдеться у зверненні іноземців, яке вони передали Українській Раді з питань біженців.

«Ми вирішили заповнити заяви про надання нам міжнародного захисту, оскільки, як ми розуміємо, уряд тепер погодився, що із проханням про притулок жодного сомалійця не можна поводитися як із “очевидно безпідставним” та таким, яке можна відкинути без належного розгляду заяви — що дотепер було звичайною практикою», - йдеться у тексті звернення.

Сомалійські учасники голодування зазначили, що будуть оскаржувати своє ув’язнення в українських судах. «Уряд України та українська Державна Міграційна Служба добре знають, що наше ув’язнення є незаконним, на основі юридичних аргументів, які викладенні у заявах Української Ради з питань Біженців, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, Amnesty International та Human Rights Watch. Ми очікуємо, що українські суди скасують рішення про наше ув’язнення, а уряд забезпечить нас документами, аби упередити подальші залякування та вимагання грошей з боку міліції», - заявляють вони.

Українська Рада з питань біженців (УРБ), зі свого боку, вітає зусилля Державної міграційної служби України, спрямовані на покращення її роботи та ситуації ув’язнених шукачів притулку: відновлення, після тривалої перерви, роботи Волинської обласної міграційної служби; присутність у Пункті тимчасового перебування іноземців її співробітників та консультування затриманих; прийняття заяв щодо надання статусу біженця чи додаткового захисту.

УРБ сподівається, що розгляд цих заяв буде швидким, неупередженим, та що ситуація заявників буде розглянута із урахуванням інформації про країни походження та належним професіоналізмом.

Як і раніше, Українська Рада з питань біженців заявляє про необхідність звільнення ув’язнених вихідців із Сомалі.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна організація Amnesty International звернулася до влади України із закликом припинити жорстке поводження з біженцями. За інформацією організації, 30 січня правоохоронці, озброєні дубинками, примушували біженців у пункті тимчасового перебування у Журавичах Волинської області припинити голодування і знімали цей процес на відео.

За даними Amnesty International, серед затриманих перебувають 60 сомалійців і шестеро еритрейців, у тому числі 20 дітей. Біженці оголосили голодування на знак протесту проти незаконного утримання під вартою з 6 січня.