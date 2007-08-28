Yahoo бере участь у порушенні прав людини в Китаї

Всесвітня організація за права людини (США) подає до суду на інтернет-портал Yahoo, звинувачуючи компанію у співучасті в порушеннях прав людини і тортурах в Китаї.

Як повідомляє ВВС, за твердженням цієї організації, раніше відомої як Всесвітня організація проти тортур, співпраця Yahoo з китайською владою призвела до арештів письменників і дисидентів.

У позовній заяві згадується журналіст Ши Тао, якого китайські спецслужби засудили до 10 років ув`язнення за «підривну діяльність» після того, як портал Yahoo повідомив владі його IP-адресу і адресу електронної пошти. Журналіст розмістив у мережі декілька коментарів, що містили критику корупції у владі.

Заява правозахисників подана до федерального окружного суду Північної Каліфорнії.

У компанії Yahoo визнають, що надавали китайській владі інформацію, яка могла сприяти переслідуванню дисидентів, але посилаються на необхідність дотримуватися китайських законів. У заяві з приводу поданого позову Yahoo підкреслила, що підтримує право на недоторканність листування і свободу самовираження і разом з іншими ІТ-компаніями намагається знайти спосіб врахувати зауваження правозахисників.

Інтернет в Китаї регулюється суворими законами, і найбільші інтернет-компанії визнають, що виконують умови, поставлені їм місцевою владою. Цілий ряд сайтів – зокрема, сайтів іноземних ЗМІ - виключений з баз даних пошукових машин Google і Yahoo, а сторінки із заборонених сайтів не відображаються у відповідь на пошукові запити. За словами представників інтернет-фірм, це все одно краще, ніж якби китайські користувачі не мали взагалі ніякої інформації.