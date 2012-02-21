Боротьба за українську школу в Донецьку триває

Донецька міська рада подала апеляцію на судове рішення про скасування ліквідації україномовної загальноосвітньої школи №111.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН голова ініціативної групи батьків учнів Ірина КРУГЛОВА, підкресливши, що батьки школярів готові продовжувати боротьбу за існування цього навчального закладу.

За її словами, міськрада подала апеляцію на ухвалу Ворошиловського районного суду м. Донецька від 30 січня 2012 року про скасування рішення Донецької міської ради про ліквідацію україномовної школи №111. І.КРУГЛОВА зазначила, що ця апеляція минулого тижня «прийшла поштою у Ворошиловський суд», і цей факт їй підтвердили в канцелярії суду, а також помічник судді Олега ОРЄХОВА.

Вона підкреслила, що батьки учнів школи №111 обурені діями місцевих органів влади, спрямованими проти їхніх дітей, і продовжуватимуть боротьбу за школу.

«Ми боротимемося далі. Й не тільки далі боротимемося, ми писатимемо звернення до всіх інстанцій, звертатимемося до прокуратури, - заявила І.КРУГЛОВА, - Якщо суд першої інстанції визнав те, що потрібно скасувати рішення міськради про закриття школи і на 14 сторінках обгрунтував і вказав, що порушила міськрада. ...Але все одно, міськрада йде проти дітей».

«Я взагалі не можу зрозуміти Донецьку міську раду, проти кого вони йдуть, проти кого вони подають до апеляційного суду? Проти дітей, які хочуть вчитися в тій школі, в якій вони хочуть вчитися? Всі батьки просто шоковані вчинками нашої донецької влади! З якими очима, з чим вони прийдуть до апеляційного суду? Просто цікаво. Це ганьба», - зазначила голова ініціативної групи батьків учнів школи № 111.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку рішенням міськради від 15 квітня 2011 року було ліквідовано загальноосвітню школу № 111, але батьки в особі голови ініціативної групи батьків учнів Ірина КРУГЛОВОЇ в судах добилися забезпечення позову й того, що з 1 вересня більше 240 дітей відновили навчання в цьому закладі. Проте міська влада не залишала спроби ліквідувати школу й під час навчального року, коли йшли судові розгляди.

30 січня 2012 року Ворошиловський районний суд Донецька під головуванням судді Олега ОРЄХОВА скасував рішення Донецької міської ради про ліквідацію україномовної школи №111.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планувалося закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбувається згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних закладів і витрат місцевих бюджетів на їх утримання.