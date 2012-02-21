У Москві затримали 20 опозиціонерів

У Москві затримано 20 опозиціонерів за участь у несанкціонованій акції біля будівлі російського Центрвиборчкому.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на прес-службу Головного управління МВС по Москві.

"За останніми даними, за спробу несанкціонованої акції співробітники поліції у Великому Черкаському провулку біля будівлі ЦВК затримали 20 осіб. Їх доставляють у поліцейські відділки для складання протоколів про адміністративне правопорушення", - заявили у прес-службі.

Не узгоджений з органами влади мітинг спробували провести активісти опозиційної "Іншої Росії", висловлюючи таким чином протест проти "сфальсифікованих", на їхню думку, вже зараз президентських виборів. Активісти від опозиції почали збиратися на акцію з 19:00 за місцевим часом.

В "Іншій Росії" ИТАР-ТАСС повідомили, що на акцію зібралися близько 30 активістів руху. "Майже усі вони затримані, при цьому поліцейські при затриманні поводилися жорстко", – сказав співрозмовник агентства.