Які судові рішення будуть публічними
Рада суддів визначилася
Рада суддів України затвердила Перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру судових рішень.
До Єдиного державного реєстру судових рішень включаються судові рішення, постановлені в порядку кримінального, цивільного, господарського та адміністративного судочинства:
- ухвали судів усіх інстанцій про відкриття (порушення) або відмову у відкритті (порушення) провадження у справі;
- ухвали судів, які можуть бути оскаржені окремо від постановлених за результатами розгляду справи рішень, вироків, ухвал, постанов у випадках та порядку, визначеному процесуальним законом та Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
- ухвали про забезпечення позову, заміни виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову, зупинення виконання судового рішення;
- судові накази, що видаються судом в порядку наказного провадження, заочні рішення;
- постанови, рішення, вироки судів, крім постанов про надання дозволів на проведення окремих слідчих дій або оперативно-розшукових заходів;
- судові рішення, винесені за результатами перегляду рішень, вироків, ухвал, постанов,
- ухвали, винесені за наслідками розгляду заяв щодо рішень третейських судів.
До Єдиного державного реєстру судових рішень також включаються постанови у справах про порушення митних правил та у справах про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь.