Курди в Україні закликають підтримати визвольний рух

Асоціація курдських громадських організацій «Мідія» закликає громадськість і керівництво України підтримати національно-визвольний рух курдського народу й виступити за звільнення засновника та керівника найбільшої курдської повстанської організації - Курдської робочої партії Абдулли ОДЖАЛАНА.

Про це президент Асоціації курдських громадських організацій «Мідія» Георгій ГАСАНОВ заявив на прес-конференції в УНІАН на тему: «Курдистан і курди. Становище курдського народу в світі».

«Нам небайдужа доля нашого лідера, й ми звертаємося до всіх громадян України, уряду України з проханням підтримати рух опору курдського народу», - сказав він.

Г.ГАСАНОВ також закликав міжнародні організації та правозахисні організації України «бути солідарними з курдським народом». Він нагадав, що на сьогоднішній день у світі проживає 40 млн. курдів, у яких немає своєї держави.

«ОДЖАЛАН понад 30 років присвятив боротьбі за надання політичних і демократичних прав рідному народу і є загальновизнаним лідером курдського народу. Курди пов`язують свої надії з ідеями ОДЖАЛАНА», - сказав Г.ГАСАНОВ.

Він вважає неприпустимими звинувачення учасників курдського руху опору в тероризмі.

«Ми хочемо об`єднати курдів і мати свою незалежність», - підкреслив Г.ГАСАНОВ.

За його словами, в Україні живуть понад 25 тис. курдів.

*** А.ОДЖАЛАН у 1974 році організував політичну групу, спочатку лівого, соціалістичного спрямування, але з національним ухилом, яка в 1978 році оформилася під назвою Робоча партія Курдистану. Незадовго до військового перевороту в Туреччині в 1980 році А.ОДЖАЛАН емігрував до Сирії, де організував бойові загони й з 1984 року почав бойові дії проти Туреччини під гаслом незалежності Курдистану.

15 лютого 1999 року А.ОДЖАЛАН був викрадений спецслужбами Туреччини й поміщений до турецької в`язниці на острові Імрали в Мармуровому морі. А.ОДЖАЛАНА було засуджено до страти, яку пізніше під тиском світової спільноти було замінено на довічне ув’язнення.