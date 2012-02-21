Суддю, що закрила "Дорожній контроль", звільнять?

Судді Деснянського райсуду Києва Ользі Саломон, яка прийняла рішення про припинення роботи сайту "Дорожній контроль", загрожує звільнення.

Про це повідомляє в суботу "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на інформоване джерело.

Лишитися без роботи також може інспектор підрозділу "Кобра" ДАІ МВС Геннадій Гетьманцев, за позовом якого було винесено судове рішення.

За даними джерела, керівництво вже запропонувало інспектору підшукувати нову роботу.

Як повідомлялося, постанову Деснянського райсуду було винесено 10 лютого за позовом інспектора ДАІ Геннадія Гетьманцева до керівника сайту "Дорожній контроль" Ростислава Шапошникова про захист честі, гідності, ділової репутації — у вигляді тимчасового призупинення роботи сайту "Дорожній контроль" до моменту винесення судового рішення.

Причиною позову стало розміщене на сайті відео, на якому Гетьманцев спілкується з представниками "Дорожнього контролю". Інспектор визнав образливими залишені користувачами коментарі, на підставі чого вимагав зупинити роботу сайту.

16 лютого Деснянський райсуд Києва, розглянувши заяву власників сайту про неадекватність вжитих заходів, скасував рішення про блокування "Дорожнього контролю".

Основною роботою сайту "Дорожній контроль" є захист прав водіїв. Там публікувалися приклади судових позовів, скарг, заяв, які можуть знадобитися автовласникам. Також сайт висвітлює неправомірні дії співробітників ДАІ.