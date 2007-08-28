Контроль СБУ виборчого процесу небезпечний для демократії

Моніторинг порушень виборчого законодавства під час дострокових парламентських виборів, який готова взяти на себе Служба безпеки України, може призвести до перевищення повноважень спецслужби та виконання нею невластивих функцій, що так чи інакше вплине на вільне волевиявлення громадян, переконана Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР з прав людини, у зв’язку з цим Н.КАРПАЧОВА звернулася до виконуючого обов’язки голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з проханням надати інформацію щодо правових підстав для здійснення спецслужбою заходів, оприлюднених днями прес-центром СБУ. У повідомленні прес-центру, зокрема, йдеться про те, що на виконання Указу Президента України від 4 липня 2007 року «Про забезпечення реалізації виборчих прав громадян України, законності, прозорості та відкритості виборчого процесу на позачергових виборах до Верховної Ради України» начальникам територіальних підрозділів СБУ дано вказівку постійно інформувати її керівництво, а також правоохоронні структури та органи державної влади про порушення виборчого законодавства. Причому вже задіяні телефонні лінії довіри та створено оперативний штаб з метою узагальнення і аналізу даних, необхідних для прийняття управлінських рішень.

Однак у даному випадку, наголошує в своєму зверненні до керівництва СБУ Уповноважений з прав людини, Служба безпеки може перевищити свої повноваження та здійснювати невластиві їй функції на порушення Конституції України та Закону України «Про Службу безпеки України».

Зокрема, згідно із зазначеним законом, на СБУ не покладено функцій контролю за дотриманням виборчих прав громадян. До того ж, зазначені дії можуть бути розцінені українською та світовою громадськістю як тиск з боку СБУ, втручання у виборчий процес, а відтак як порушення прав на вільне волевиявлення і особисту свободу громадян.

До того ж, наголошує Н.КАРПАЧОВА, пунктом 6 вищезгаданого Указу Президента України передбачається доручити Службі безпеки України діяти винятково у межах визначених повноважень, тобто вжити заходів лише «із забезпечення громадського порядку та безпеки протягом виборчого процесу, в тому числі у день голосування та в дні встановлення результатів виборів».