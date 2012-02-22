Гайтана каже, що їй уже радять подати до суду на Тягнибока

Співачка ГАЙТАНА, яка отримала право представляти Україну на цьогорічному конкурсі “Євробачення”, заявляє, що расистські заяви шкодять репутації України у світі.

Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Такі заяви руйнують репутацію України у світі”, – підкреслила ГАЙТАНА.

Співачка запевнила, що й надалі робитиме все, щоб “ніхто не боявся сюди приїжджати, жити тут, народжувати дітей”. Вона зауважила, що багато людей закликають її звернутися до суду з приводу расистських заяв на її адресу, однак співачка має намір ще радитись з цього питання. “Все може бути”, – додала вона.

Заступник гендиректора НТКУ Валід АРФУШ заявив, расистські висловлювання можуть не тільки образити, але й стати приводом, аби нічого більше не робити. Він нагадав, що НТКУ зажадало від партії “Свобода” вибачень за висловлювання свого представника на адресу ГАЙТАНИ. “Я сподіваюсь, що знайдуться легальні підстави заборонити “Свободі” брати участь у виборах”, – також заявив він.

Зі свого боку співачка, переможниця “Євробачення-2004” РУСЛАНА назвала ГАЙТАНУ своєю “сестрою” не тільки у музичному контексті, а й у людському. “ГАЙТАНА вже давно мала поїхати на “Євробачення” і перемогти”, – сказала вона. РУСЛАНА додала, що у ГАЙТАНИ прекрасний голос і цей голос є українським. За її словами, політики, аби отримати свої дивіденди, навпаки мали б підтримати ГАЙТАНУ, натомість “наш український національний спорт – це ходіння по граблях”.

Як повідомлялося, раніше Інтернет-видання поширили коментарі представника партії “Свобода” Юрія СИРОТЮКА про те, що ГАЙТАНА гарно співає, проте вона не є представником української культури, тому Україна вчергове програє.

"Євробачення" має бути шоу національних талантів. ГАЙТАНА – це наднаціональний талант, тому розмивається сам сенс конкурсу. Краще було б, якби на цей конкурс поїхала людина, яка представляє саме Україну", - сказав Ю.СИРОТЮК в інтерв`ю сайту "Новий регіон".

"І мільйони, які дивитимуться це шоу, побачать, що Україну представляє – умовно – людина, яка не належить до нашої раси, укорениться розуміння, що Україна десь в далекій Африці", – заявив політик.

У той же час в інтерв`ю ВВС Україна Ю.СИРОТЮК назвав ситуацію, що виникла навколо його заяв, провокацією.

Він розповів, що із його слів було взято лише думку про ГАЙТАНУ, у той час як він наголошував на непрозорості національного відбору і на тому, як, на його думку, має презентувати себе Україна на "Євробаченні".

Ю.СИРОТЮК також каже, що журналіст інтернет-видання звернувся за коментарем у зв`язку із проведенням у той день акцій "Свободи" проти намірів міністра освіти, науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА скоротити у шкільних програмах кількість навчальних годин на вивчення української мови та історії України. Проте, каже Ю.СИРОТЮК, журналіст почав наполягати на оцінці перемоги ГАЙТАНИ у національному відборі "Євробачення".

"Я розумію цей конкурс як можливість показати світу, у чому відмінність України, її пісенної культури. Це дуже хороша промоція країни. Згадайте РУСЛАНУ - вона заспівала питому українську пісню на європейському рівні і перемогла. Тому я висловлювався не проти ГАЙТАНИ, яка має фантастичний голос. А про те, що на такі конкурси мають їхати такі виконавці, як РУСЛАНА, як "Гайдамаки". Ми, до речі, були проти того, аби Україну кілька років тому на конкурсі представляла "Вєрка Сердючка", – сказав ВВС Україна Ю.СИРОТЮК.

"Про мене можна сказати, що я буржуазний український націоналіст, але я не расист. Я наполягаю, що у музиці колір шкіри і національність не мають ніякого значення. Це була реакція не на ГАЙТАНУ, а на принципи відбору, який проводить Національна телекомпанія. Яку, до речі, ми послідовно критикуємо не один рік", – наголосив представник "Свободи".