”Швидка” забрала ще двох засуджених з різними травмами

В суботу, 25 серпня, в лікарню швидкої медичної допомоги з Київського СІЗО були доставлені двоє засуджених з різними травмами.

Як повідомили в Міжнародній Лізі захисту прав громадян України, одному з доставлених лікарі поставили діагноз - потрійне проникаюче поранення у області грудей, другому - черепномозкові травми.

Правозахисник Едуард БАГІРОВ вважає, що ланцюг трагічних інцидентів в Київському СІЗО доводить, що адміністрація установи не контролює оперативну обстановку в увіреній їй установі, зокрема, і над спецконтингентом.

За його словами, за останні 2 місяці дане вбивство є третім. Крім того, троє підслідних померли в лікарні. «Бездіяльність урядовців перетворила Київський слідчий ізолятор на концентраційний табір і гестапо часів Другої Світової війни», - сказав правозахисник.

Е.БАГІРОВ офіційно звернувся до Президента Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням вжити кардинальних заходів для запобігання вбивствам і смертям в пенітенціарній системі України.