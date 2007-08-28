Україна і Словаччина полегшать режим перетину кордону

У вересні може бути підписана угода між Україною та Словаччиною про спрощений режим перетину кордону для населення, що проживає на прикордонних територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю журналістам після зустрічі з прем’єр-міністром Словацької Республіки Робертом ФІЦО.

Він зазначив, що Україна надала пропозиції до цієї угоди у грудні 2006 року і в квітні 2007, і очікує на відповідь.

«Є всі можливості підписати цю угоду у вересні поточного року», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, цього очікують як громадяни України, так і громадяни Словаччини.

У свою чергу, прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт ФІЦО зазначив, Україна і Словаччина в найкоротші терміни обговорять питання щодо «малого прикордонного руху». За його словами, найближчим часом до Шенгенської зони, крім його держави, вступають Польща і Угорщина, і Словацька Республіка виступатиме ініціатором того, щоб ці країни разом із Словаччиною та Україною виробили спільні підходи до вирішення питання перетину кордонів для жителів прикордонних регіонів.

За його словами, цілком можливо обговорювати ці питання всім разом. Р.ФІЦО наголосив, що Словацька Республіка зацікавлена у співробітництві з Україною. При цьому він додав, що при вирішенні всіх питань звичайно враховуватимуться позиції, які мають бути узгоджені з Шенгенськими правилами.