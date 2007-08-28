В Росії закрито кримінальну справу стосовно новосибірських вчених

Федеральна служба безпеки Російської Федерації закрила кримінальну справу стосовно докторів фізико-математичних наук Олега і Ігоря МІНІНИХ, підозрюваних в розголошенні державної таємниці, передає РІА "Новини" з посиланням на центр суспільних зв`язків ФСБ.

"В результаті вивчення матеріалів кримінальної справи встановлено, що доказів причетності колишніх співробітників ВАТ "Інститут прикладної фізики" Мініна І.В. і Мініна О.В. до скоєння злочину не отримано", - говориться в повідомленні ЦЗС. Cлідчі дії по встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, продовжуються, йдеться в документі.

Тим часом захист МІНІНИХ оскаржив дії слідчих обласного управління ФСБ, повідомив адвокат учених Лев БАУМАН.

Кримінальна справа стосовно колишніх співробітників Інституту прикладної фізики, які нині працюють на одній з кафедр Новосибірського державного технічного університету, була порушена 2 квітня 2007 року. Приводом для порушення справи стала написана ученими книга "Інститут прикладної фізики: наукові школи і технології", в якій, зокрема, йдеться про останні розробки інституту, що працює на оборонну промисловість.