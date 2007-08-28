Українці, що їдуть за кордон, мають повідомляти, чи повернуться до виборів

Комітет виборців України пропонує, не чекаючи рішення Конституційного Суду, унормувати проблему голосування на позачергових виборах громадянами України, які перетинатимуть кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова правління Комітету виборців України Ігор ПОПОВ на зустрічі із заступниками глави Секретаріату Президента України Мариною СТАВНІЙЧУК та Олександром ЧАЛИМ.

Зокрема, І.ПОПОВ запропонував додати до міграційної карти графу, в якій громадяни будуть зазначати, чи планують вони повернутись до дня виборів 30 вересня в Україну.

Водночас він зауважив, що у разі ухвалення КС ще до виборів відповідного рішення ця проблема буде знята сама собою.

Говорячи про інші проблеми у виборчому законодавстві, І.ПОПОВ висловив думку, що було б доцільно одразу після виборів розпочати спільну роботу над напрацюванням виборчого законодавства. Зокрема, він висловився за відновлення існування відкріпних посвідчень.

За його словами, 2006 рік продемонстрував, що існує нормальний контроль за документацією, і тому сотні тисяч людей можна не позбавляти права голосу через скасування відкріпних посвідчень.

Також І.ПОПОВ запропонував при напрацюванні нового виборчого законодавства передбачити, що члени Центральної виборчої комісії не можуть належати до жодної політичної сили і висуватися нею. Він зауважив, що сьогоднішня ситуація свідчить про те, що вибори через заполітизованість членів комісії можуть бути зірвані, хоча поки що комісія і справляється із ситуацією.

І.ПОПОВ наголосив на необхідності ухвалити новий закон про референдум або приділити цьому питанню увагу у Виборчому кодексі. Він зауважив, що останні події і заяви політичних сил свідчать, що референдум в Україні неодмінно відбудеться, але існуючий закон унеможливлює його проведення.

Голова КВУ висловив думку, що Президент України міг би скористатись правом законодавчої ініціативи і внести відповідний законопроект до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня до КС надійшло конституційне подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо неконституційності положень Закону «Про вибори народних депутатів України» в частині виключення зі списків виборців відповідною дільничною виборчою комісією осіб, які за відомостями, що подаються органами Державної прикордонної служби за три дні до окружних виборчих комісій, фактично перетнули державний кордон України і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.