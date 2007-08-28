Секретаріат Президента робить реверанс міжнародним спостерігачам

У Секретаріаті Президента України надають великого значення роботі міжнародних організацій і організацій, що здійснюють моніторинг і спостереження за позачерговими парламентськими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося у ході зустрічі заступників глави Секретаріату Президента України Марини СТАВНІЙЧУК та Олександра ЧАЛОГО з представниками цих організацій.

М.СТАВНІЙЧУК підкреслила важливість роботи організацій на позачергових виборах. Вона відзначила їхню роль на минулих виборах і висловила сподівання, що традиція буде продовжена. Вона наголосила, що Секретаріат Президента планує постійно зустрічатись з представниками міжнародних громадських організацій для того, щоб оперативно реагувати на їх зауваження і пропозиції.

Також М.СТАВНІЙЧУК запропонувала після виборів розпочати спільну роботу щодо напрацювання Виборчого кодексу.

У свою чергу О.ЧАЛИЙ у ході зустрічі окреслив позицію Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо виборів. За його словами, Президент як гарант Конституції зробить усе можливе у рамках своєї компетенції, щоб забезпечити чесні і прозорі вибори, які відповідатимуть стандартам ОБСЄ і будуть визнані у світі як демократичні.

Він також підкреслив, що Президент покладає великі сподівання на громадські і міжнародні організації і налаштований на конструктивну співпрацю з ними.