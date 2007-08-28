ЗМІ часто не розрізняють політичних лідерів і політиків-посадовців

Найбільшою проблемою виборчої кампанії 2007 року для українських засобів масової інформації є неможливість розмежувати представлення політичних лідерів та посадових осіб. Водночас вітчизняні мас-медіа дають менше оціночних суджень і більше аналізують реалістичність програм політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні висновки сьогодні на прес-конференції в Києві оприлюднили голова комітету “Рівність можливостей” Олександр ЧЕКМИШЕВ та президент асоціації «Спільний простір» Юрій НЕСТЕРЯК.

Відповідний моніторинг українських ЗМІ вказані організації провели з 1 по 26 серпня цього року, проаналізувавши діяльність 10 телеканалів, 7 центральних газет, низку регіональних видань та 5 інформаційних агенцій та інтернет-ресурсів.

Так, за словами Ю.ЧЕКМИШЕВА, зокрема, телеканали титрують урядовців як членів Кабміну, а не як учасників виборчих перегонів, хоча ці політики коментують вибори і, по суті, виступають як партійні діячі. За результатами аналізу достатньо показово в ролі «сумісників» фігурували міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ та міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як зазначають експерти, в інформаційному просторі електронних ЗМІ майже зникло явище «приховування інформації». Крім того, порівняно з іншими виборчими кампаніями, інформаційні телепрограми використовують значно менше оціночних суджень. Натомість, в теленовинах журналісти намагаються більше уваги приділяти аналізу.

Моніторинг також показав, що в цілому на центральних телеканалах домінує нейтральна тональність висвітлення діяльності учасників виборів.

В той же час, за результатами моніторингу, телеканал “1+1” більше ніж іншим приділяє увагу БЮТ, «Інтер» - дещо применшує роль опозиційних партій, перебільшуючи роль коаліції, ICTV вдається до оціночних суджень діяльності політичних сил, «Новий канал» не уникає критики на адресу Партії регіонів, в той час як телеканал «Україна» навпаки - підносить діяльність уряду і Партії регіонів.

Що стосується загальнонаціональної преси, то з перших тижнів моніторингу стало очевидно, що більшість видань висвітлює діяльність провідних політичних сил незбалансовано і необ’єктивно. Практично кожна газета використовувала оціночне судження у матеріалах, стандарт жанру яких не дозволяв цього робити.

Водночас, за даними моніторингу, інформаційні агенції та інтернет-ресурси найактивніше висвітлювали перебіг виборчої кампанії. При цьому найбільше уваги вони приділяли Партії регіонів, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ, що було зумовлено значною кількість інформприводів та коментарів. Натомість найбільш пасивно висвітлювалась діяльність Прогресивної соціалістичної партії України та Блоку Литвина.

За даними моніторингу, найактивніше вибори висвітлювало інтернет-видання «Українська правда», матеріали якої були переважно нейтральної тональності. Інтернет-сайт "Главред" упродовж місяця демонстрував стабільність симпатій до блоку НУ-НС, БЮТ та Партії регіонів.

Сайт “Оглядач” найактивніше оприлюднював матеріали про трьох лідерів виборчої кампанії – Партію регіонів, НУ-НС, БЮТ, найпасивніше - ПСПУ та Блок Литвина.

Сайт УНІАН висвітлював діяльність усіх основних «гравців» перегонів. Причому, якщо на початку місяця серед лідерів були Партія регіонів і блок НУ-НС, то в другій половині лідером став БЮТ. В той же час інформагентство УНІАН дотримувалося переважно нейтральної тональності у висвітлені діяльності політичних сил. Однак «позитиву» було небагато, практично половина про діяльність НУ-НС, а «негативу» було найбільше про Партію регіонів, а з числа «аутсайдерів» кампанії - про СПУ.

Крім того, за даними моніторингу, у висвітленні перебігу виборчої кампанії на телебаченні в регіонах значною мірою простежувалися такі ж тенденції, як і на загальнонаціональних телеканалах. Однак при цьому регіональні журналісти частіше вдавалися до прямих чи опосередкованих оціночних суджень.

Водночас, як і загальнонаціональні газети, регіональна преса також була вкрай поляризованою. Так, у виданнях центральних регіонів України нейтральна тональність переважала тільки в інформаціях про НУ-НС, на півночі – про БЮТ, преса південних регіонів була ще більше поляризованішою. При цьому майже однакові показники «позитиву» здобули Партія регоінів та НУ-НС. Що стосується газет східної України, то в них найбільшою увагою користувалися троє лідери виборчих перегонів. Друковані видання Заходу України найбільшу частку негативної інформації надавали про Партію регіонів, а найпозитивнішу та нейтральну - про БЮТ.

Говорячи про кількість політичної реклами в регіонах, Ю.ЧЕКМИШЕВ зазначив, що лідерами обсягів телевізійної реклами були Південь та Схід України, майже втричі меншими за них були обсяги телереклами на Півночі.