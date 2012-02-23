Прес-конференція: «Системні порушення права власності в діяльності міліції»

У вівторок, 28 лютого, о 12:30 в прес-центрі агентства «Інтерфакс» (м. Київ, вул. Рейтарська, 8/5а, м. Золоті Ворота) відбудеться прес-конференція на тему «Системні порушення права власності в діяльності міліції».

На прес-конференції йтиметься про те, чому фінансування міліції та її самозабезпечення є непрозорим, як представники ОВС отримують гроші під виглядом благодійної допомоги, як порожніють кишені громадян при здійсненні міліцією адміністративних процедур, куди зникає вилучене у громадян майно. Також експерти розкажуть, як захистити своє майно в проблемних ситуаціях, що виникають при контактах з представниками ОВС; що робити, коли до вас прийшли з обшуком; як захистити машину, яку відбирають на ваших очах, тощо.

Під час прес-конференції вперше в Україні будуть презентовані результати моніторингу дотримання права власності в діяльності ДАІ та ОВС в цілому, а журналісти на власному досвіді зможуть відчути, як міліція порушує майнові права громадян. Дослідження здійснене за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Учасники прес-конференції: керівник Одеської правозахисної групи «Верітас» Андрій Толопіло, експерт проекту Сергій Швець, представник Асоціації українських моніторів за дотриманням прав людини в діяльності правоохоронних органів Олег Мартиненко, керівник проекту “Дорожній контроль» Ростислав Шапошников. Модератор: Марина Говорухіна, Центр інформації з прав людини.

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за телефоном 050 612 00 20.