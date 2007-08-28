29 серпня 15-00 - Прес-конференція на тему: «Всі діти мають право на освіту» з нагоди початку 2007-2008 навчального року. Розглядатимуться питання залучення дітей шкільного віку до навчального процесу (особливо дітей, які виховуються у функціонально неспроможних сім’ях, та дітей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах). Йтиметься і про причини, за яких діти не приступають до навчання. Учасники: міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор Корж, заст.міністра Світлана Толстоухова, представники Міністерства освіти і науки України (“Укрінформ”, вул. Б.Хмельницького 8/16). Потрібна акредитація. Телефони: 289 95 05, 8 067 956 74 40.