Презентація результатів дослідження «Діти та молодь, які живуть або працюють на вулиці: приховане обличчя епідемії ВІЛ в Україні»

Проводиться акредитація на презентацію результатів дослідження «Діти та молодь, які живуть або працюють на вулиці: приховане обличчя епідемії ВІЛ в Україні», проведеного Дитячим Фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та Міжнародним благодійним фондом «СНІД Фонд Схід-Захід» спільно з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту. Початок 30 серпня о 12-00 (прес-центр „Український Час”, Український дім, Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. Телефони: 278 5950, 80504447461