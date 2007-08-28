Прес-конференція на тему: “Київська свобода слова – космічне німування”

30 серпня о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Київська свобода слова – космічне німування”. В роботі візьме участь журналіст міської газети “Українська столиця“ Федір Млинченко. Під час прес-конференції буде оголошено про започаткування “Премії журналістської поваги “Честь” – антипода рейтингу “ворог журналістів” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter