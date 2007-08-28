Заарештованого у справі Політковської чеченця били на допиті

Заарештованого у справі про вбивство російської журналістки Анни ПОЛІТКОВСЬКОЇ чеченця на допиті били пляшкою по голові.

Про це повідомляє “Комерсант” з посиланням на адвоката підозрюваного Мурада МУСАЄВА.

За словами захисника, оперативники таким чином вибивали зізнання. "При цьому йому говорили, що ми тебе ще гладимо", - заявив М. МУСАЄВ. Зарештованому чеченцеві, а також його двом братам вже пред`явлено обвинувачення по статті 105 КК РФ (Вбивство).

Слідство вважає, що середній з братів, юрист-початківець, організував вбивство А. ПОЛІТКОВСЬКОЇ, а двоє інших його виконали. На місце злочину їх привіз інший чеченець, який, як відзначає видання, "торгував на ринку рибою". Слідчі вважають, що затримані не мали ніяких особистих претензій до журналістки і її публікацій, а на вбивство вони погодилися за велику суму грошей.

По справі А. ПОЛІТКОВСЬКОЇ також був заарештований підполковник московського УФСБ Павло РЯГУЗОВ, який, як підозрює слідство, разом із трьома співробітниками МВС стежив за журналісткою, а потім передавав інформацію кілерам-чеченцям. Колеги П. РЯГУЗОВА спочатку вважали, що він був затриманий за інцидент 2002 року. Тоді з машини співробітників ФСБ втік затриманий, якого повторно заарештували, після чого, як стверджував сам утікач, його сильно побили.

Прокурорська перевірка визнала дії оперативників правомірними, проте незабаром ухвала про відмову в порушенні кримінальної справи була скасована і почалася нова перевірка. За словами товаришів по службі, в цілому у П. РЯГУЗОВА, який спеціалізувався на злочинах, пов`язаних з незаконним обігом зброї, "була бездоганна репутація".

Напередодні генпрокурор Російської Федерації Юрій ЧАЙКА заявив, що у справі А. ПОЛІТКОВСЬКОЇ затримані десять осіб, "зокрема, безпосередніх організаторів, посібників і виконавців злочину". Замовник, за словами Ю. ЧАЙКИ, знаходиться за кордоном, проте імені генпрокурор не назвав, сказавши лише, що це той, хто зацікавлений в "дестабілізації обстановки в країні і зміні конституційного порядку".

Генпрокурор не став відповідати на питання, чи мається на увазі Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ. За словами самого підприємця, він не здивований подібними натяками. А його адвокат Андрій БОРОВКОВ заявив, що у справі про вбивство А. ПОЛІТКОВСЬКОЇ Генпрокуратура його клієнтом "не цікавилася". Ю. ЧАЙКА не виключив, що вбивство журналістки пов`язане із вбивствами першого заступника голови ЦБ Андрія КОЗЛОВА і редактора російської версії журналу Forbes Пола ХЛЄБНИКОВА.

Проте адвокат колишнього голови правління ВІП-банку Олексія ФРЕНКЕЛЯ, звинуваченого в організації вбивства Андрія КОЗЛОВА, Ігор ТРУНОВ заявив, що серед замовників злочину нема осіб, які “проживають поза межами Росії”.

Кореспондент