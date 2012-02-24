Опозиція обклеїла Мінськ віршами про вусатого таргана

Активісти опозиційного руху "Європейська Білорусь" провели перфоманс на вулицях Мінська. Про це сказано в прес-релізі руху.

Молоді люди читали перехожим уривки з роману у віршах Олександра Пушкіна "Евгений Онегин":

"Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда".

А також із вірша Корнія Чуковського "Тараканище":

"Вот и стал Таракан победителем,

И лесов и полей повелителем.

Покорилися звери усатому.

Чтоб ему провалиться проклятому!".

Листівки аналогічного змісту були розклеєні по місту. Один із учасників акції зазначив: "Всі чудово розуміли, про що йдеться, й на обличчях багатьох з`являлися усмішки".

Співробітник міліції, який зацікавився перфомансом, нічого протизаконного в діях активістів не побачив, зазначається в повідомленні "Європейської Білорусі".

Опозиційний рух "Європейська Білорусь" очолює екс-кандидат у Президенти Андрій САННІКОВ. За даними білоруського ЦВК, на виборах у грудні 2010 року він набрав близько двох із половиною відсотків голосів. У день голосування, 19 грудня, білоруська опозиція вивела на вулиці тисячі людей. За версією правоохоронних органів, після ходи по проспекту Незалежності демонстранти спробували виламати двері будівлі уряду на Жовтневій площі, після чого учасників акції розігнав спецназ. А.САННІКОВА (серед інших лідерів опозиції) звинуватили в організації заворушень і засудили до п`яти років колонії. Наприкінці січня політик попросив Президента Олександра ЛУКАШЕНКА про помилування.

Активісти "Європейської Білорусі" регулярно проводять політичні перфоманси й беруть участь у протестних акціях, зазначає Лента.ру.

24 лютого вони також встановили трьох сніговиків-"мітингувальників" біля центрального входу до парку Челюскінців у Мінську, які тримали плакати "Свободу іграшкам!" і "Де Пашка?!". Мається на увазі активіст руху "Говори правду" Павло ВИНОГРАДОВ, засуджений до 10 діб арешту за організацію акції "Игрушко митингуэ".