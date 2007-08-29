Акція “Захистимо Андріївський узвіз”
10:17, 29 серпня 2007Права людини
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29 серпня о 19.00 на Андріївському узвозі Києва відбудеться акція “Захистимо Андріївський узвіз”.
Ініціатор проведення акції - виборчий блок “Наша Україна – Народна самооборона”, повідомили УНІАН у прес-службі Миколи КАТЕРИНЧУКА.
В акції візьмуть участь представники партій, які входять у виборчий блок НУ-НС, представники громадських організацій, творчої інтелігенції.
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