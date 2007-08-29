Акція “Захистимо Андріївський узвіз”

10:17, 29 серпня 2007
Права людини
0

29 серпня о 19.00 на Андріївському узвозі Києва відбудеться акція “Захистимо Андріївський узвіз”.

Ініціатор проведення акції - виборчий блок “Наша Україна – Народна самооборона”, повідомили УНІАН у прес-службі Миколи КАТЕРИНЧУКА.

В акції візьмуть участь представники партій, які входять у виборчий блок НУ-НС, представники громадських організацій, творчої інтелігенції.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter