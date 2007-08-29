Таліби готові звільнити всіх південнокорейських заручників

"Талібан" сьогодні заявив про згоду звільнити всіх 19 захоплених ними південнокорейських заручників.

Як передає РІА «Новости», про це повідомило агентство «Ренхап» з посиланням на представника уряду Південної Кореї.

За його словами, заручники будуть звільнені на умовах виведення протягом року військовослужбовців Південної Кореї з Афганістану і припинення місіонерської діяльності в цій країні.

"Угоду було досягнуто за умови, що Південна Корея виведе свої підрозділи, що перебувають в Афганістані, до кінця року, а також накладе заборону на місіонерську діяльність південнокорейських християн в країні", - цитує агентство слова представника президентської адміністрації Південної Кореї.

За його словами, точні терміни звільнення заручників поки що невідомі і будуть предметом подальших переговорів.

В даний час в Афганістані перебувають близько 200 південнокорейських військовослужбовців.

"Уряд вітає домовленість про звільнення (заручників)", - цитує слова представника уряду Південної Кореї місцеве інтернет-видання "Ноукат ньюс".

Згода "Талібану" відпустити заручників була одержана в ході переговорів представників двох сторін , що поновилися у вівторок в афганській провінції Газні, відзначає «Ренхап».

Як відомо, 19 липня таліби захопили автобус з 23 південнокорейськими місіонерами. В обмін на звільнення заручників бойовики вимагали вивести з Афганістану південнокорейський військовий контингент. Таліби стратили двох громадян Південної Кореї й заявили, що уб`ють інших, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

Після звільнення двох заручниць у полоні у талібів залишалися 19 південнокорейських громадян, що прибули до Афганістану з гуманітарною місією.