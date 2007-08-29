МВС вирішило боротися з іноземцями, особливо грузинами

У Департаменті карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України створено підрозділ протидії етнічній злочинності. Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України. Відповідно до інформації прес-служби, на цей підрозділ покладене завдання координації і надання практичної допомоги регіонам у документації протиправної діяльності іноземців.

Також аналогічні підрозділи створені у великих обласних центрах України.

Як відзначили в прес-службі ГУБОЗ, поштовхом до цього стало збільшення останнім часом злочинів, які здійснюються іноземцями, що знаходяться на території України.

Так, за даними МВС, наразі на території нашої країни офіційно знаходяться понад 5,4 тис. громадян Грузії, і за останні три роки кількість злочинів, вчинених уродженцями цієї країни, зросла більш ніж в 2,5 рази.

Тільки в поточному році підрозділами правоохоронних органів викрито 121 злочин, що вчинили громадяни зазначеної країни. Тільки в Києві співробітниками МВС були затримані 22 групи кваліфікованих квартирних злодіїв, вихідців із Грузії.

В Одеській, Львівській, Чернігівській, Донецькій областях викрито кілька організованих злочинних угруповань, до складу яких також входили громадяни цієї країни.

“Очевидно, що таке акцентування на національності криміналітету є прикладом дискримінації з боку МВС, а також така політика сприятиме поширенню настроїв щодо дискримінації цих національностей у повсякденному житті”, - заявляють в Українській Гельсінській спілці з прав людини.