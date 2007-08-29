Колеги Політковської не згодні з версією генпрокурора

В редакції “Новой Ґазєти”, де працювала Анна ПОЛІТКОВСЬКА, звинувачують російську владу у надмірній політизації вбивства журналістки.

Як передає Радіо Свобода, заступник редактора “Новой Ґазєти” Сергій СОКОЛОВ заявив, що він не має жодних підстав вірити твердженням генерального прокурора Російської Федерації Юрія ЧАЙКИ про закордонний слід цього злочину і про те, що нібито “іноземні вороги Кремля стоять за вбивством Анни Політковської”.

С. СОКОЛОВ зазначив, що Генпрокурор фактично повністю повторив версію Володимира ПУТІНА, озвучену ним відразу ж після вбивства А. ПОЛІТКОВСЬКОЇ. В. ПУТІН сказав тоді, що люди, які ховаються від російських правоохоронних органів, виробили план пожертвувати кимсь, щоб витворити антиросійські настрої у світі.

На думку С. СОКОЛОВА, версія Ю. ЧАЙКИ не має жодних підстав. Існують інші, і їх треба проробляти професійно, а не влаштовувати на цьому політичну акцію.

Колеги журналістки провели власне розслідування її вбивства 7 жовтня 2006 року і обвинувачують Ю.ЧАЙКУ в політичних іграх довкола розкриття цієї кримінальної справи.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор Росії оголосив у понеділок про арешт 10 підозрюваних у вбивстві А. ПОЛІТКОВСЬКОЇ 7 жовтня 2006 року. Він назвав серед звинувачуваних в організації та виконанні акту вбивства журналістки чеченського кримінального авторитета, підполковника ФСБ, майора міліції і трьох колишніх міліціонерів.

С. СОКОЛОВ наголосив, що дані прокуратури частково збігаються з матеріалами газети. Це стосується, наприклад, заарештованих людей. С. СОКОЛОВ вважає, що вони, найвірогідніше, причетні до здійснення цього злочину. Разом з тим він відмовився назвати тих, хто, згідно з версією «Новой Ґазєти», стояв за вбивством журналістки.

Нагадаємо, що Анна ПОЛІТКОВСЬКА була відвертим критиком В. ПУТІНА, вона вела хроніку вбивств, викрадень та тортур громадян Чечні. Її матеріали викликали озлоблення як у Кремлі, так і серед промосковських керівників Чечні.