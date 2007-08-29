Чернігівська НУО вперше отримала дозвіл на спостереження за виборами

Центральна виборча комісія України задовольнила клопотання громадської організації «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року у місті Чернігові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Чернігівському комітеті захисту прав людини.

“До цього часу жодна громадська організація Чернігівщини не отримувала такого дозволу від Центральної виборчої комісії через певні вимоги до статусу та рівня розвитку організації. Звідси звичайно у спостереженні на виборчих дільницях приймали участь або представники політичних сил, або представники загальноукраїнських та міжнародних організацій. Все це не завжди позитивно відбивалося на розвитку громадянського суспільства у регіоні та дискримінувало третій сектор області”, - зазначають в організації.

Окрім спостереження за виборами, комітет за підтримки Американської Асоціації Правників (ABA/ROLI) започаткував роботу громадської приймальні для осіб, які вважають порушеними свої права та основні свободи.