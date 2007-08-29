Скандал у МВС: міліціонер застрелив 25-річного чоловіка

На Рівненщині відбувся волаючий випадок, який може викликати серйозний скандал в МВС. Під час занять з вогняної підготовки випадкова куля, що вилетіла із стовбура міліційного "Калашникова", убила 25-річного Олександра Колесника, жителя села Шпанів Рівненського району, пише «Сегодня».

Убитий допомагав родичам дружини добудовувати гараж, але раптом схопився за серце і поскаржився на незрозумілий біль – його ніби щось сильно кольнуло. Спершу його рятували нашатирним спиртом, розтирали груди, побоюючись серцевого нападу. Лікарі, які прибулі на виклик, запідозрили перелом ребер і відправили його до лікарні. Вже там, на операційному столі, хірурги витягнули з серця пацієнта... кулю калібру 5,45 мм. Порушено кримінальну справу, автомат, з якого імовірно був зроблений постріл, вилучили.

«Від гаража, де працював Олександр, до форту, де проводилися стрільби – близько двох кілометрів, – коментує прокурор Рівненського району Григорій Безлесюк. – Куля цілком могла, подолавши таку відстань, увійти до тіла людини, прошити легені і застрягти в серці. При тому, що вона вже втрачала убійну силу і не залишила слідів крові ані на тілі, ані на одязі жертви, лише маленький отвір». Очікуються результати балістичної і трасологічної експертиз.

Втім інше джерело переконувало "Сеогодня", що, швидше за все, справу припинять по статті про відсутність події або складу злочину, списавши все на фатальну випадковість: "За всіма підрахунками, гараж був поза сектором ураження, фатальна куля могла зрикошетити, але передбачити такий результат було неможливо".