У Десні знову ”дідовщина”

Повідомлення Генпрокуратури

Військовою прокуратурою порушено кримінальну справу щодо молодшого сержанта С. військової частини, розташованій у смт Десна Чернігівської області. Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, молодший сержант застосував до свого підлеглого "нестатутні заходи впливу", що спричинило тяжкі наслідки у вигляді втрати рядовим Г. селезінки. Кримінальну справу порушено за частиною З статті 424 Кримінального кодексу України. Ведеться досудове слідство.

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