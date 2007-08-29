У Десні знову ”дідовщина”
15:13, 29 серпня 2007Права людини
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Повідомлення Генпрокуратури
Військовою прокуратурою порушено кримінальну справу щодо молодшого сержанта С. військової частини, розташованій у смт Десна Чернігівської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, молодший сержант застосував до свого підлеглого "нестатутні заходи впливу", що спричинило тяжкі наслідки у вигляді втрати рядовим Г. селезінки.
Кримінальну справу порушено за частиною З статті 424 Кримінального кодексу України. Ведеться досудове слідство.
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