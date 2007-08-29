МВС заявляє про ”стабілізацію ситуації” з видачею закордонних паспортів

Міністерству внутрішніх справ вдалося дещо стабілізувати ситуацію з видачею закордонних паспортів і нині спостерігається тенденція до її покращання.

Як повідомили УНІАН у Державному департаменті громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб МВС України, зважаючи на зміни в законодавстві, Державним підприємством „Поліграфічний комбінат „Україна“ з 4 червня 2007 року було припинено виготовлення закордонних паспортів, що призвело до накопичення у червні черги на виготовлення 20 тис. документів. А у зв’язку із великою кількістю замовлень на оформлення закордонного паспорта та неможливістю задовольнити в повній мірі потреби населення в липні спостерігалася тенденція до збільшення черги на виготовлення документів до 42 тис., при цьому щоденно виготовлялося 3 тис. документів.

За даними Держдепартаменту, з 26 червня по 28 серпня територіальними органами та підрозділами внутрішніх справ прийнято близько 185 тис. заяв на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон нового зразка (за аналогічний період минулого року – 105 тис.). На Державному підприємстві МВС України "Державний центр персоналізації документів" (ДЦПД) виготовлено та відправлено в регіони держави 155 тис. документів.

Крім того, повідомляє Держдепартамент, з метою виправлення ситуації із виготовленням документів на ДЦПД встановлено додаткове обладнання, що дозволяє на 20% збільшити обсяг виготовлення паспортних документів (щодобове виготовлення паспортів збільшиться на 600 шт. і досягне 3600 шт.).

Практично на сьогодні ситуація з виготовленням документів стабілізувалася, про що свідчить щоденне зменшення черги. Станом на 29 серпня в черзі знаходяться персональні дані на 25 тис. осіб для виготовлення документів, які будуть персоніфіковані на ДЦПД протягом тижня та відправлені в регіони держави.

Крім того, у серпні в містах районного значення вже встановлено та проводиться тестове випробування 68 додаткових (до 120 діючих) вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (кількість вузлів збільшиться на 56%). Наступного тижня їх планується ввести в дію, що дозволить зменшити черги на діючих вузлах та дозволить громадянам оформляти закордонний паспорт безпосередньо за місцем проживання.

Одночасно, з метою покращання рівня обслуговування населення та зменшення черг в органах та підрозділах служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС направлена на місця вказівка про збільшення часу прийому громадян.

Як наголошується у повідомленні, питання задоволення потреби населення в паспортних документах для виїзду за кордон нового зразка має загальнодержавне значення і знаходиться на постійному контролі Кабінету міністрів України та керівництва Міністерства внутрішніх справ.