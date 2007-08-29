Київське міграційне управління видало біженцю Сусарову ”червону карту”

Київське міграційне управління видало чеченському біженцю Льомі СУСАРОВУ довідку про особу, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання їй статусу біженця № 003343, яка дійсна до 30 жовтня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив адвокат Л. СУСАРОВА Олег ЛЕВИЦЬКИЙ.

За його словами, на підтримку Л. СУСАРОВА у п‘ятницю буде проведено пікетування Генеральної прокуратури України із вимогою відкликати рішення про екстрадицію Л. СУСАРОВА в Росію. Крім того, як повідомив О. ЛЕВИЦЬКИЙ, захист буде оскаржувати рішення Печерського районного суду, яким суд відмовив у розгляді скарги адвоката Л. СУСАРОВА на рішення Генпрокуратури про екстрадицію.

Як повідомлялося раніше, в кінці 2005 року громадянин Росії Л. СУСАРОВ утік з Чеченської республіки, де проживав в селі Самашки, до Азербайджану. У 2006 році офіс УВКБ ООН в Баку визнав його біженцем і зареєстрував під номером 6030. Реєстраційний номер 6032 отримав його односелець Руслан ЕЛІЄВ. У Баку, за словами Л. СУСАРОВА, вони проживали в одній квартирі. Увечері 9 листопада 2006 року Р.ЕЛІЄВ був викрадений невідомими. Побоюючись за власне життя, Л. СУСАРОВ виїхав до України.

В кінці березня поточного року на сайті чеченських сепаратистів «Кавказ-центр» з`явилося повідомлення про те, що понівечений труп Р.ЕЛІЄВА був скинутий в мішку з імовірно російського гелікоптера поряд з селом Самашки. Тоді ж МВС Республіки Інгушетія оголосило Л. СУСАРОВА в міжнародний розшук. Йому інкримінують розбійний напад на магазин «Вела» в Сунженському районі республіки, здійснений 5 лютого 2004 року.

27 липня Генпрокуратура України санкціонувала екстрадицію Л.СУСАРОВА в Росію. 6 серпня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення залишити його під вартою «до вирішення питання про екстрадицію». 23 серпня Печерський суд відмовив адвокатові підозрюваного у розгляді його скарги на рішення Генпрокуратури.

Звернення до Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА із вимогою зупинити процедуру екстрадиції з України до Російської Федерації Л. СУСАРОВА раніше направила також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА.