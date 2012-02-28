Регіонали знайшли кандидатуру на місце Карпачової

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія ЛУТКОВСЬКА заявляє, що бути кандидатом на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини їй запропонували народні депутати від Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«До мене звернулась група народних депутатів із фракції Партії регіонів», - сказала В.ЛУТКОВСЬКА, зауваживши, що перераховувати, хто саме зробив цю пропозицію, є недоцільним.

За її словами, вона не проводила з жодними парламентськими фракціями жодних консультацій, оскільки не вважає, що це буде корисним, поки її кандидатура не буде внесена на розгляд ВР, а проводити консультації в індивідуальному порядку також не вважає за доцільне.

Пояснюючи, навіщо вона погодилася балотуватися на посаду Омбудсмена, В.ЛУТКОВСЬКА зазначила, що зрозуміла для себе, що діяльність на цій посаді відповідає її ставленню до життя та підходу до захисту прав людини.

«Моєму ставленню до життя більше відповідає посада Уповноваженого з прав людини. На жаль, на посаді Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини повністю реалізувати своє бажання допомагати захисту прав людини неможливо в повній мірі», - сказала вона.

Говорячи про своє бачення роботи у новій іпостасі, В.ЛУТКОВСЬКА зауважила, що їй здається, що, крім розгляду скарг громадян, в Уповноваженого ВР має бути контролююча функція, насамперед можливість аналізувати скарги, які надходять від громадян на порушення їхніх прав тими чи іншими державними інституціями, і як часто в тих чи інших державних інституціях відбувається порушення справ людей.

Крім того, В.ЛУТКОВСЬКА вважає, що Омбудсмен повинен сприяти, крім іншого, вирішенню конфліктів між громадянами і державою. Водночас, вона переконана, що в Уповноваженого ВР з прав людини має бути функція у певному сенсі реформатора.

В.ЛУТКОВСЬКА висловила сподівання на те, що підвищити ефективність роботи Омбудсмена можна при активній співпраці з громадськими правозахисними організаціями.

За її словами, зокрема, за допомогою цих організацій можна провести паспортизацію і моніторинг регіональних зон, де більш часто виникають конфліктні ситуації між громадянами і державними інституціями.

Як сказала В.ЛУТКОВСЬКА, вона вже заручилась підтримкою з боку ряду громадських правозахисних організацій.

Вона також повідомила, що у разі затвердження її кандидатури на посаду Уповноваженого ВР з прав людини вона звільниться з посади урядового уповноваженого. «Закон про Уповноваженого ВР з прав людини не передбачає будь-якого сумісництва, тому сумісництва ніякого не буде – я піду з посади урядового уповноваженого», - запевнила В.ЛУТКОВСЬКА.

На запитання, чи відомі їй інші кандидатури на посаду Омбудсмена, вона відповіла, що із ЗМІ знає лише про кандидатуру співголови Харківської правозахисної групи Євгена ЗАХАРОВА, яку висунула фракція "БЮТ-Батьківщина".

В.ЛУТКОВСЬКА сказала: «Я зараз знаходжусь у дуже незручній ситуації, оскільки з Євгеном Юхимовичем ЗАХАРОВИМ ми маємо дружні зв’язки протягом 10-15 років і маємо налагоджену співпрацю, у тому числі з Гельсінською спілкою. Тому співпраця наша налагоджена вже і, сподіваюсь, буде продовжуватись».