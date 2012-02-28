Президент ПАРЄ закликає українську владу звільнити Луценка

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод МІНЬЙОН закликає українську владу звільнити колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, засудженого вчора до чотирьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Ж.-К.МІНЬЙОНА.

“Колишній міністр внутрішніх справ не мав чесного суду, а обвинувачення, за якими він визнаний винним, абсолютно не виправдовують вирок про ув’язнення. Той факт, що колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО все ще перебуває в ув’язненні, а також засудження Ю.ЛУЦЕНКА посилюють відчуття, що обвинувачення проти цих обох опонентів уряду мають політичну природу”, - зазначається в заяві.

Ж.-К.МІНЬЙОН назвав неприйнятним переслідування колишніх урядовців з політичних мотивів у країні, яка є членом Ради Європи. “Ця практика суперечить верховенству права та віддаляє Україну від принципів нашої організації, а також від європейської інтеграції, якої прагне країна”, - зазначив Президент ПАРЄ.

Він також нагадав, що місяць тому ПАРЄ у своїй резолюції вимагала скасування обвинувачень проти колишніх українських урядовців.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Печерський райсуд Києва засудив екс-главу МВС Ю.ЛУЦЕНКА, який працював в уряді Ю.ТИМОШЕНКО, до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.