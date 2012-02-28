Правозахисники з усього світу заступилися за Луценка

Правозахисники з усього світу звертаються до вищих судів України з вимогою відновити довіру до українського правосуддя, скасувавши вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ.

Про це йдеться у заяві, яка розміщена на сайті Української Гельсинської спілки.

Під зверненням поставили підписи захисники прав людини з України, США, Чехії, Молдови, Росії, Норвегії, Вірменії та інших країн.

“Ми, правозахисні організації, стурбовані черговим проявом виборчого правосуддя українською владою”, - йдеться у заяві.

Правозахисники зазначають, що багатомісячний судовий розгляд за звинуваченням Ю.ЛУЦЕНКА продемонстрував ті ж проблеми у дотриманні принципів справедливого судочинства, які були продемонстровані у процесах проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та інших колишніх високопосадовців.

“Юрій ЛУЦЕНКО засуджений за управлінські рішення, які в демократичних правових системах чином не можуть становити кримінального злочину, і вирок фактично є покаранням без закону, оскільки грунтується на довільному розширенні норм кримінального законодавства”, - наголошується в заяві.

Правозахисники переконані, що вирок відкидає Україну на багато кроків назад у її демократичному розвитку та ясно показує наполегливе прагнення української влади перекреслити здобутки українського народу за останні 20 років. Особливу їхню стурбованість викликає те, що країна, в якій відбувається руйнування європейських цінностей, у 2013 році буде головувати в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

“Ми закликаємо вищі суди України відновити довіру до українського правосуддя, скасувавши відверто несправедливий вирок Юрію ЛУЦЕНКУ, і не дати розвинутися тенденції до довільного тлумачення закону”, - наголошується у заяві.

Правозахисники закликають міжнародне співтовариство дати політичну оцінку спробам української влади зруйнувати незалежність судової системи і зробити можливим використання правосуддя для політичних переслідувань лідерів опозиції і громадських активістів.