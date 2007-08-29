Пікетування Міністерства освіти й науки ”Кримським дітям - українську школу”

30 серпня о 12.00 - Рух добровольців «ПРОСТІР СВОБОДИ» проводить пікетування Міністерства освіти й науки (проспект Перемоги, 10) з вимогою: "Кримським дітям - українську школу".

Учасники пікетування вимагатимуть негайно відкрити школи з українською мовою викладання в Бахчисараї та інших населених пунктах Криму, де прохання сотень батьків ігноруються чиновниками від освіти.

За роки незалежності в Криму відкрито лише 7 шкіл з українською мовою викладання. Державною мовою на півострові навчаються лише 2% дітей, хоча бажаючих – у багато разів більше.

«Простір свободи» спільно з іншими громадськими організаціями Криму поширив 14 серпня у Сімферополі заяву з вимогами негайно відкрити українську школу в Бахчисараї, де для цього давно є всі передумови, а упродовж року відкрити хоча б по одній такій школі в усіх містах та районах Криму.

Незважаючи на те, що заява вручена особисто керівникам автономії, а також виголошена 24 серпня на громадських слуханнях у центрі Сімферополя, влада жодним чином не відреагувала на вимоги кримських українців.

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