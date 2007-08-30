У Празі вийшов довідник сталінських концтаборів

У Празі вийшов «Путівник імперією зла», як передає Радіо Свобода, перший і єдиний на сьогодні довідник сталінських концтаборів на теренах колишнього СРСР і в країнах-сателітах.

Його автор – відомий чеський дослідник Володимир БИСТРОВ включив до книжки назви, адреси і докладну інформацію про кількість ув’язнених у 2100 таборах, у тому числі й у Польщі, Словаччині та Чехії.

Табори «Сіблаґу» були розташовані на великій території між Іртишем та Єнісеєм і за умовами утримання належали до найсуворіших. «Сіблаг» проіснував чи не найдовше з усіх таборів – 31 рік, через нього пройшов 1 мільйон 305 тисяч в’язнів, скільки з них вижило – невідомо, передає Радіо Свобода. В’язні прокладали дороги в тодішньому Туруханському краї, добували вугілля, працювали на лісоповалах, будували цегляний завод у Міріїнську.

«Ми, звичайно, віримо в досвід, який має Європа з нацистськими таборами, та при цьому ми не усвідомлюємо, що в Радянському Союзі табори – це був окремий світ, який протягнувся на майже одне століття. Табори були частиною життя людей», – констатує В. БИСТРОВ