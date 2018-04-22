...А починалося все з сувоїв

Найбільш «українську» область країни звинуватили у нетерпимості стосовно євреїв. Тільки за цей рік на побожних євреїв і єврейські організації Житомирщини нападали тричі. Хто стоїть за проявами антисемітизму у древлянському краї?

- Шановний рабине Хайкін, чи існує в Україні антисемітизм?

- Для подібних припущень, на мій погляд, немає жодних підстав. Повірте мені, людині, навченій досвідом: ті поодинокі випадки дискримінації за національною ознакою, що час від часу потрапляють на сторінки газет, - лишень підтвердження кінця тоталітарного «радянського» минулого України. Як вам, напевно, відомо, велику частину життя я провів в державах Західної Європи. Уявіть, у Королівстві Бельгія, конкретно – у столиці Євросоюзу Брюсселі в мене кілька разів жбурляли важкими каменями. І не тільки в мене. Представникам рабинату доводилося переживати в «цивілізованій Європі» й чималі особисті приниження, й наруги над юдейськими цінностями. В Україні ж я відчуваю себе вільно і в цілковитій безпеці. Отже, ваші побоювання щодо відродження «чорносотенних загонів» - марні.

Діалог автора цих рядків із головним рабином України мав місце навесні 2004 року.

Незадовго до цього щойно призначений главою українського рабинату рабин Хайкін брав участь в урочистій церемонії передачі сувоїв Тори (вони зберігалися до цього в Житомирському обласному державному архіві).

Терпіти більше - немає сил!..

20 серпня 2007 року головний рабин України Азріель Хайкін відправив лист до президента, прем`єр-міністра, в Генеральну прокуратуру, в Службу безпеки України, до Житомирської обласної державної адміністрації, а також до всіх керівників релігійних і громадських організацій України із закликом активно боротися з будь-якими проявами ксенофобії і звернути особливу увагу на важку ситуацію, яка складається в Житомирі.

Як мовиться в листі, "до Головного рабинату України надійшло звернення Житомирської єврейської громади, підписане головним рабином Житомира, Північної та Західної України Шломо Вільгельмом. У цьому зверненні наводяться факти регулярних антисемітських витівок, що відбуваються в Житомирі: постійних образ, антисемітських написів і вандалізму відносно віруючих євреїв та культурних споруд". "Релігійні євреї, - зазначає Хайкін, - в Житомирі відчувають себе в небезпеці, їм постійно загрожують, їх ображають на вулиці і кидають в них предметами. За цей рік були три серйозні напади на побожних євреїв і єврейські організації. У двох випадках євреї отримали серйозні фізичні травми. В останньому випадку (серпень 2007 року) разом із рабином була побита його дружина!".

Як вважає головний рабин України, "власті Житомира або не мають бажання, або не в змозі забезпечити безпеку і міжнаціональний і міжрелігійний мир в місті. Міліція, роблячи деякі кроки по патрулюванню території біля синагоги, не в змозі надати серйозну протидію антисемітським угрупуванням. Служба безпеки України ухиляється від розслідування цих інцидентів і діяльності антисемітських і ксенофобських угрупувань Житомирщини". "Пасивність властей і їхня нездатність протистояти залякуванням, образам і фізичним нападам на членів єврейської громади викликає глибоку стурбованість, - відзначає Хайкін. - Я звертаюся до українських державних і громадських організацій, до міжнародної громадськості із закликом зажадати від житомирських правоохоронних органів, прокуратури, МВС та СБУ ретельного розслідування злочинів на національному і релігійному грунті, а від властей, як Житомира, так і України, - рішучих кроків по припиненню дій антисемітських і ксенофобських угрупувань. При цьому ми вимагаємо, щоб були виявлені і понесли відповідне покарання не тільки безпосередні виконавці, але й замовники, організатори, ідейні натхненники і покровителі цих злочинів". "Ксенофобія і антисемітизм, - нагадує головний рабин України, - є злочинами не тільки перед суспільством, але й перед Всевишнім".

Б`ють не за паспортом. Нібито

Що ж змінилося за три роки в місті, розташованому всього лише в 132 кілометрах від Києва? Невже в гоніннях віруючих-юдеїв справді винні представники «помаранчевої» влади»?

На перший погляд, політика в інцидентах із «національним забарвленням» абсолютно ні при чому. Хулігани, що били на вулицях релігійних євреїв, під час допитів міліціонерів називали переважно «корисливі» мотиви своїх дій. Скажімо, хтось із них, почувши англійську мову, вмить сповіщав по мобільному однолітків: мовляв, по місту гуляють заможні іноземці. Без охорони! Молодики зліталися, немов вороння, і нещадно «кривдили» поважних людей; якщо ж ті намагалися присоромити юних негідників, - у відповідь чулася брудна лайка з «національним присмаком».

З тієї ж «серії» й останні серпневі інциденти: побиття подружньої пари Нухима і Брахи Тамаріних (відображене у зверненні головного рабина України) і спроба погрому в старій Житомирській синагозі. Якась молода людина під час післяполудневої молитви «Мінха» зламала вікно і увірвалася в будівлю. Габай синагоги спробував було схопити незнайомця, проте той закрив обличчя руками і сховався. Протягом кількох хвилин до синагоги прибули три міліцейські машини з п`ятнадцятьма співробітниками правоохоронних органів. Все, що вдалося їм зробити, - це прочесати район у пошуках зловмисника і зібрати покази свідків.

«Справа житомирських шкідників»

Важкі часи для житомирської общини почалися, як це не парадоксально, з моменту… передачі їй сувоїв Тори. Якщо бути точнішим, - «здачі у короткочасну оренду»: кожні три місяці община була зобов`язана писати на ім`я керівництва держархіву листа з проханням дозволити їй зберігати у себе сувої іще один термін. Використовувати для молитви сувої було ризиковано: пергамент був сильно пошкоджений. Однак і реставрувати святиню община не мала права!..

Одного разу до євреїв прийшли декілька уповноважених фахівців, розклали сувої на підлозі і почали міряти їх рулеткою. З десятьма сувоями все було в нормі, довжина не відрізнялася від вказаної в документах. А от сім сувоїв виявилися трохи довшими. Розбіжність з даними архіву склала 30 метрів. Підкреслю: сувоїв не поменшало, а побільшало!

Проте євреї були звинувачені в самовільному розрізанні сувоїв на шматки з метою «продати комусь за кордон».

Виступаючи перед глядачами телеканалу «1+1», директор облархіву Ігор Рафальський (рідний брат відомого українського політтехнолога Олега Рафальського - авт.) заявив: мовляв, був би лишень історичний документ з архіву, - а покупець завжди знайдеться!..

…У повідомленнях ізраїльської преси, надто на початку 90-х років, частенько згадувалися єврейські стародавні рукописи і ритуальні предмети, якимсь чином вивезені з країн колишнього СРСР. Найгучнішою справою була, мабуть, крадіжка з Російської національної бібліотеки Санкт-Петербурга 92 рукописів і предметів, здійснена взимку 1994 року. Вартість викраденого дорівнювала $139 411 040; аукціонна ж ціна була удвічі вищою.

Сувої Тори з міста Житомира ізраїльські журналісти в своїх публікаціях теж неодноразово згадували. Було б украй цікаво дізнатися: про які саме сувої йшлося? Мабуть, про ті цілі сувої, замість яких єврейська община Житомира через 10 років отримала розрізнені фрагменти? Адже попередники теперішнього керівництва держархіву цілком могли брати участь в подібних “заходах”; а Ігор Рафальський за службовим обов`язком зобов`язаний назвати винних в тих давніх розкраданнях.

Так з`явилася версія щодо умисного пошкодження в житомирській синагозі «позичених» їй на час сувоїв.

Ну а далі почалося неприкрите цькування віруючих.

Страхова компанія отримала вказівку не продовжувати договір із юдейською общиною. Архів зажадав негайно вилучити у євреїв сім сувоїв – нібито для експертизи. Община не образилася: нехай міліція розбереться, коли на пергаменті з`явилися пошкодження – рік тому або, скажімо, 10, 20 або 30.

3 січня 2007 року якийсь старший лейтенант міліції з колегами вилучили у общини сім сувоїв, залишивши натомість розписку у вигляді ...копії «протоколу огляду місця події». Міліційейська експертиза, якщо керуватися її протоколом, виявила …нестачу кількох метрів пергаменту. Звідки експерт знав, що сувої укорочені? А йому про це розповіли …в обласному архіві.

На наступному етапі Державний комітет архівів України як доведений факт оголосив про пошкодження сувоїв Тори єврейською общиною і на цій підставі зажадав вилучення решти 10 сувоїв.

Община покірно погодилася. Сувої дістали з металевої шафи, перерахували, засунули в чорні поліетиленові мішки (у такі зазвичай збирають сміття), опечатали печаткою архіву – і понесли.

Через декілька днів житомирській общині оголосили про нове покарання: відтепер її представники позбавлялися права користуватися документами національного архіву.

За житомирян заступилися багато громадських організацій і навіть видні ієрархи православної церкви. На жаль, влада так і не вибачилася за образу, завдану не лише євреям Житомира, а й всій Україні.

Організаторам кампанії, розгорненої проти житомирської общини, і до цього дня невтямки, що продавати Тору по шматочках – неможливо. Увесь сувій покупець придбати ще може. Середня ціна нового сувою - $25 тисяч. Чому так дорого, запитаєте ви?

А тому, що робота – ручна і вимагає виконання нескінченної кількості правил. Справжньою Торою євреї вважають лише сувій, написаний від руки спеціальним писарем на спеціальному пергаменті. Варто переписувачу допустити помарку хоч би в одній літері, - переписується весь сувій.

Відновлені сувої теж недешеві: близько $10 тисяч. Не кожна община може дозволити собі такі витрати.

Тим часом, в теперішню епоху повсюдного відновлення синагог сувоїв Тори катастрофічно не вистачає! Скажімо, єврей з Шостки Сумської області, щоб відзначити повноліття свого сина, вимушений їхати аж до Житомира. У Шостці через відсутність сувою Тори неможливо провести ритуал бар-міцви. Та й молитися повноцінно без нього теж не можна.

Виходить, що в сучасній Україні євреї не зацікавлені у вивезенні сувоїв Тори: Сувої потрібні тут!..

Переведення стрілок - улюблений прийом комуністів

…Згідно із даними всесоюзного перепису населення 1989 року Житомирщина визнана найбільш «українською» областю. 84 відсотки її населення складали етнічні українці, - більше, ніж у будь-якому іншому регіоні.

У свідомості обивателя за все, що відбувається в області, відповідають губернатор і мер. Однак навряд чи згадані і не згадані у зверненні головного рабина України Азріеля Хайкіна приклади морального і фізичного приниження юдеїв – наслідок неприязні до євреїв “нашоукраїнського” керівництва області.

Більше світла на цю справу проливає затята позиція нинішнього глави Держкомітету архівів України Ольги Гінзбург. Висуванець фракції Компартії у Верховній Раді, Ольга Петрівна регулярно повторює: сувої Тори – надбання всього українського народу, тому вона не допустить, щоб на них сміли претендувати якісь там релігійні конфесії або національні меншини.

Те, що сувої Тори є святинею тільки для євреїв і належать євреям, те, що всі сувої Тори повністю однакові – і нові, і написані 50 або більше років тому, - її не цікавить. «Цього я не знаю», - каже Гінзбург.

...За останньою інформацією, інцидент із сувоями Тори на якийсь час «заглушений». Общину більше не звинувачують у прагненні пошкодити реліквії з метою подальшого вивезення і перепродажу за кордоном.

Побиття ж членів общини, так само як і умисне псування її майна тривають. Чи не тому, що виконавці відчувають свою повну безкарність?

Непогано б дізнатися: хто у наш час здатний її стовідсотково гарантувати?..

Олег БАЗАК, Житомир-Київ