Українці за кордоном проголосують тільки в обмін на інформацію про місце проживання

За наполяганням членів ЦВК від коаліції Центральна виборча комісія зобов`язала виборців, які голосуватимуть на закордонних виборчих ділянках, інформувати про їх місце проживання в Україні, повідомляє Сегодня.

За словами члена ЦВК Михайла Охендовського, ця норма дозволить запобігти масовим фальсифікаціям виборів через подвійне голосування, «коли виборець голосує за кордоном, а тим часом, на виборчій ділянці в Україні за нього також хтось проголосує».

В той же час він визнав, що повністю запобігти такого роду фальсифікаціям неможливо, оскільки в закордонному паспорті громадянина України не указується місце реєстрації. Проте, на думку Охендовського, це дозволить запобігти системним фальсифікаціям з боку тієї або іншої політичної сили.

У свою чергу заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна вважає за непотрібне цю норму.