Червоний Хрест закликає активніше шукати зниклих без вісті

Відзначаючи Міжнародний день зниклих без вісті 30 серпня, Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає міжнародне співтовариство відновити зусилля по з`ясуванню долі зниклих без вісті і допомоги їх сім`ям.

Як повідомили УНІАН в комітеті, до цієї дати МКЧХ випустив звіт "Зниклі без вісті. Прихована трагедія тих, про кого забули", який розповідає про зниклих без вісті в збройних конфліктах і їх сім`ї.

Як відзначають в МКЧХ, вимоги міжнародного права із цього приводу ясні: все, що веде до зникнень людей, - незаконно, а родичів треба негайно інформувати про взяття в полон, поранення або смерть члена сім`ї. Проблема в тому, щоб держави прийняли і почали виконувати відповідні норми, - заявляють в МКЧХ. “Якби всі дотримувались міжнародного гуманітарного права, то не було б зниклих без вісті під час збройних конфліктів”, - говорить голова консультативної служби МКЧХ по міжнародному гуманітарному праву Марія Тереса ДУТЛІ.

Міжнародний комітет Червоного Хреста приступив до вивчення можливих шляхів вдосконалення допомоги, що надається як самим зниклим без вісті в результаті збройного конфлікту або ситуації насильства усередині країни, так і їх близьким у 2002 р. Мета полягала в тому, щоб переглянути методи попередження зникнення людей, розглянути досьє зниклих без вісті і допомогти їх сім`ям. У 2003 р. відбулася міжнародна конференція, в якій взяли участь близько 120 представників урядових установ, гуманітарних і правозахисних організацій, учасників Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, експертів і родичів зниклих без вісті.

XXVIII Міжнародна конференція Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, що відбулася після цієї зустрічі, прийняла порядок денний для гуманітарної діяльності, де були чітко визначені цілі держав і Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

З того часу МКЧХ продовжив свою діяльність на користь зниклих без вісті і їх сімей. Серед іншого, він взяв участь у роботі редакційного комітету зі створення проекту Міжнародної конвенції для захисту всіх осіб від насильницьких зникнень, яку Генеральна Асамблея ООН прийняла 20 грудня 2006 р.