КВУ боїться, що міліція сфальсифікує вибори

В Комітеті виборців України висловлюють побоювання щодо можливого використання міліції для фальсифікації виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення висловив голова правління КВУ Ігор ПОПОВ, представляючи черговий звіт Комітету виборців.

І.ПОПОВ розповів, що комітетом виборців були зафіксовані випадки, коли на підставі постанови Кабінету міністрів №885 від 27 червня, дільничні інспектори міліції залучались до збирання даних про осіб, які виїхали за кордон на заробітки. Зокрема, такі факти виявлені у Львівській області. При цьому І.ПОПОВ зауважив, що невідомо куди передаються ці дані і навіщо взагалі збираються. Він також констатував, що збирання таких даних виходить за повноваження дільничних інспекторів. «Ми підозрюємо, що це може бути використано для маніпуляцій, фальсифікацій виборів», - підкреслив І.ПОПОВ.

У звіті КВУ наводяться і інші приклади застосування адмінресурсу. Зокрема, наводяться слова керівника Київської міської організації Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ, який повідомив, що 24 серпня співробітники Секретаріату Президента зажадали від нього прибрати агітпродукцію партії з центральних вулиць столиці. Також повідомляється, що 28 серпня у Миколаївській області було зафіксовано факт агітації за Соціалістичну партію міністром транспорту і зв’язку Миколою РУДЬКОВСЬКИМ та багато інших фактів.