Суд закрив кримінальну справу проти громадського активіста Гладчука

Солом‘янський районний суд столиці скасував постанову про порушення кримінальної справи Солом‘янським районним управлінням ГУ МВС України в Києві відносно лідера організації “Молодь – надія України” Вадима ГЛАДЧУКА “за відсутністю в його діях складу та події злочину”.

Про це йдеться в постанові суду, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Як повідомлялося раніше, голову об’єднання «Молодь - надія України» В.ГЛАДЧУКА було затримано 1 серпня ц. р. біля будинку на вул. Хрещатик, 6. Затримання відбулося під час пікетування представниками молодіжної організації Тендерної палати України. Представники об’єднання виступали проти корупційних дій почесного голови цієї палати народного депутата України Олександра ТКАЧЕНКА (КПУ).

Того ж дня відносно В.ГЛАДЧУКА старшим слідчим Солом’янського районного управління Головного управління МВС міста Києва було порушено кримінальну справу за звинуваченням у скоєнні ним 30 серпня 2005 року пограбування незнайомих йому громадян – за ч. 2 ст. 186 Кримінально-процесуального кодексу України.

3 серпня Солом‘янський суд прийняв рішення про затримання В.ГЛАДЧУКА на 10 діб. В. ГЛАДЧУК категорично заперечив свою причетність до скоєння будь-якого кримінального злочину. Скориставшись правом останнього дзвінка, він повідомив інформаційній агенції УНІАН, що вважає порушення даної кримінальної справи незаконним та замовним. В той же день він оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти порушення своїх громадянських прав.

10 серпня Солом‘янський суд постановив продовжити строк затримання В. ГЛАДЧУКА ще на 2 місяці.

16 серпня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу адвоката В. ГЛАДЧУКА Олега МУСІЄНКА на постанову Солом’янського районного суду міста Києва від 11 серпня 2007 року про обрання відносно Вадима ГЛАДЧУКА міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.